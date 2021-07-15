Бизнес поддерживает законопроект об ускорении приватизации — EБA

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) поддерживают изменения, предусмотренные законопроектом №4572, которым предлагается обновить законодательство о приватизации и аренде государственного имущества.

Об этом идет речь в заявлении на официальном сайте Ассоциации.

— Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации концептуально поддерживают изменения, предложенные этим законопроектом, и убеждены, что оживление процессов приватизации может стать хорошим стимулом для развития различных индустрий и возрождения государственных предприятий, — считают в Ассоциации.

Законопроект, разработанный Фондом государственного имущества Украины совместно с представителями экспертных организаций, призван уменьшить барьеры на пути проведения прозрачной процедуры приватизации.

Документ внедряет дополнительные меры по защите прав инвесторов, а также позволяет направить 10% средств от малой приватизации на развитие местных общин.

— Мы надеемся, что народные депутаты поддержат изменения, направленные на реформирование и совершенствование процессов приватизации и аренды государственного имущества. Со своей стороны, эксперты Ассоциации готовы участвовать в дальнейшей доработке законопроекта для учета замечаний от практиков — представителей бизнеса, — отметили в Европейской Бизнес Ассоциации.

По расчетам специалистов Фонда госимущества, экономический эффект от внедрения закона составит от 12 до 15 млрд грн в этом году, и может достичь к 200 млрд грн в целом.

14 июля законопроект №4572 пройдет рассмотрение профильного комитета ВРУ по вопросам экономического развития, а уже сегодня, 15 июля, состоится голосование в стенах Верховной Рады.

Напомним, начиная с 2020 года, Фонд государственного имущества Украины провел более 2 000 успешных аукционов приватизации, общая сумма поступлений от реализации объектов государственной собственности за этот период составляет свыше 4,5 млрд грн.