15 июля депутаты Верховной Рады 347 голосами внесли изменения в описание парламентской награды 30 лет Акта провозглашения независимости Украины и нагрудного знака к ней.

Изменения касались брендинговой концепции парламента.

Депутаты решили добавить к постановлению О торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины независимости, что на лицевой стороне обложки вверху должно содержаться тисненное краской золотистого цвета изображение малого Государственного Герба Украины, слова Верховная Рада Украины, а в центре – слова 30 лет Акта провозглашения независимости Украины.

Внешняя сторона обложки должна быть обтянута кожей синего цвета.

В центре левой внутренней части вкладки должно быть цветное изображение нагрудного знака к знаку отличия Верховной Рады Украины 30 лет Акта провозглашения независимости Украины.

Нагрудный знак будет изготавливаться в форме значка, будет иметь форму правильного круга диаметром 20 мм с выпуклым бортиком вдоль внешнего края.

В центре лицевой стороны нагрудного знака на синем фоне золотистым цветом будет воспроизведено изображение малого Государственного Герба Украины, с правой и левой стороны – даты 1991 и 2021, надпись по кругу Акт провозглашения независимости Украины и внизу 30 лет. Все изображения будут выпуклые.

На обратной стороне нагрудного знака будет крепиться игла с защелкой-бабочкой.

Сам нагрудный знак будет изготавливаться из ювелирной латуни и с покрытием синей эмалью и никелированием.

Награду Верховной Рады будут получать парламентарии, которые участвовали в провозглашении независимости Украины, а также политические деятели, ученые и другие граждане Украины за заслуги перед украинским народом и значительный личный вклад в становление и укрепление независимости Украины.