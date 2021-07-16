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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

НАПК через суд требует разорвать контракт Нафтогаза с Витренко

юрій вітренко

В четверг, 15 июля, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский районный суд Киева с требованием расторгнуть контракт между НАК Нафтогаз Украины и главой правления компании Юрием Витренко.

По данным НАПК, правление Витренко в Нафтогазе нарушает положения О предотвращении коррупции.

— Раньше Витренко занимал должность заместителя министра энергетики и исполнял обязанности руководителя этого ведомства, а также влиял на деятельность компании, — объясняют в агентстве.

НАПК отмечает, что нарушение до сих пор не устранено. Поэтому агентство решило подать иск в суд с требованием прекращения незаконного трудового договора с главой компании.

— И НАПК, и все общество видит, что в деле с назначением руководителя Нафтогаза ни Кабмином, ни наблюдательным советом общества закон не выполняется.

29 апреля 2021 года Кабмин назначил Юрия Витренко председателем правления Нафтогаза. С ним подписали контракт на 12 месяцев.

15 июня НАПК требовало освободить от должности Витренко и разорвать Нафтогазу с ним контракт. А 1 июля агентство внесло в Кабмин предписание, в котором требовалось разорвать контракт.

5 июля Окружной административный суд Киева отменил требование агентства уволить Витренко с должности главы Нафтогаза.

Джерело: НАПК

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