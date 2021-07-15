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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 15 июля

Верховна Рада

В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины соберется на пленарное заседание в 10.00. Свой рабочий день народные депутаты начнут с того, что рассмотрят заявление об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которое он написал 13 июля.

Также за трибуной в парламенте с докладом выступит министр финансов Сергей Марченко, который представит Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Трансляция заседания Верховной Рады ІХ созыва

Среди ряда важных законопроектов, которые есть в повестке дня Верховной Рады ІХ созыва, внесение изменений в закон О Службе безопасности Украины относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Также народные депутаты планируют рассмотреть законопроекты №4278 и №4279. Они предусматривают повышение необлагаемой стоимости международных посылок для физлиц со €100 до €150.

Кроме того, во втором чтении нардепы будут голосовать за внесение изменений в Семейный кодекс Украины относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

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