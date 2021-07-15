Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект о государственном экологическом контроле №3091. Документ поддержал 251 народный депутат.

Закон предусматривает ликвидацию Государственной экологической инспекции. На ее базе должен быть создан новый орган государственного экологического контроля.

Также документ определяет основные принципы и порядок осуществления государственного экологического контроля и предусматривает, что государственный экологический контроль будет распространяться на органы местного самоуправления, центральные и местные органы исполнительной власти;

Кроме этого, вводится 4-ступенчатая градация предприятий в зависимости от степени риска на окружающую среду — от высшей степени риска до незначительной.

Также предполагается, что плановые и внеплановые проверки будут осуществляться в рабочее время в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. При этом продолжительность внеплановой проверки не может превышать 5 рабочих дней, а плановой — 15 рабочих дней.