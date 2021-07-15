Тупицкий не попадет в КСУ в этом году — Вениславский

Александр Тупицкий не попадет в Конституционный суд Украины в этом году, несмотря на решение Верховного суда Украины.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

— Тупицкий не может идти в Конституционный суд, потому что решение суда не вступило в силу. Он не имеет правовых оснований никаких для того, чтобы он сейчас каким-то образом пытался попасть в Конституционный суд Украины, — сообщил Вениславский.

Он отметил, что решение Верховного суда Украины еще не вступило в силу. По словам Вениславского, будет подана апелляция в Большую палату Верховного суда на решение, которое было принято 14 июля.

— Я убежден, что есть правовые основания для того, чтобы Большая палата Верховного суда признала это решение, которое было принято вчера, незаконным и отменила его, — заявил он.

Увольнение Тупицкого

В конце марта президент Владимир Зеленский отменил указ 2014 года, который назначал Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Уже 29 марта в Верховный суд поступило несколько исков, которые оспаривали указ главы государства.

Вчера, 14 июля, Верховный суд удовлетворил иск Тупицкого и отменил указ Зеленского.

В тот же день президент заявил, что будет обжаловать это решение Верховного суда.