Верещук заявила о готовности возглавить Минобороны

Народный депутат от политической фракции Слуга народа Ирина Верещук заявила, что готова стать министром обороны Украины, если ей предложат такую ​​должность.

— Такое решение исключительно зависит от верховного главнокомандующего, это его вертикаль, его конституционные полномочия, и если такое решение будет принято, то оно было принято именно им.

Верещук подчеркнула, что говорить о решении относительно ее назначения еще рано. На вопрос, примет ли она такое предложение, нардеп уверенно ответила — да.

Сейчас Министерство обороны возглавляет Андрей Таран, его назначили в марте прошлого года. Народный депутат Ирина Верещук получила образование в военном институте, после чего проходил службу в ВСУ.

С 2019 Верещук — народный депутат Верховной Рады ИХ созыва. Она находится в составе Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также возглавляет Подкомитет по государственной безопасности и обороны.

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Фото: Ирина Верещук