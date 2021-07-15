Пленарное заседание Верховной Рады 15 июля традиционно начнется в 10.00. Одним из главных вопросов повестки дня будет рассмотрение заявления об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

После этого министр финансов Сергей Марченко представит Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Кабмин принял ее еще в начале июня и определил в документе основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере и показатели их достижения.

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят законопроект 3196-д о внесении изменений в закон О Службе безопасности Украины относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Среди других важных вопросов на повестке дня также законопроекты №4278 и №4279, которые предусматривают повышение необлагаемой стоимости международных посылок для физлиц со €100 до €150. Их планируют рассмотреть во втором чтении.

А еще нардепы могут проголосовать за внесение изменений в Семейный кодекс Украины относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

Есть на рассмотрении у нардепов во втором чтении и закон №3205-2 о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Отставка Авакова

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Он занимал пост главы МВД с 2014 года.

14 июля отставку Арсена Авакова поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Теперь заявление должны рассмотреть народные депутаты.