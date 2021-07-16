Кандидат на должность нового министра внутренних дел Денис Монастырский выступил в Раде. Прежде всего он поблагодарил президента Украины за доверие и назвал приоритеты на должности.

— Главным моим приоритетом на посту министра будет безопасность граждан, государства и увеличение уровня доверия общества к правоохранительным органам. Я также хочу обратиться к сотрудникам полиции. Я уважаю всех, кто имеет офицерскую честь и достоинство. Но я беспощадно буду бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей, — отметил он.

Среди других приоритетов, Денис Монастырский назвал вопрос защиты трудовых и социальных прав полицейских и увеличение расходов на оплату их труда.

Кроме того, большое внимание кандидат на должность нового министра внутренних дел планирует сосредоточить на борьбе с организованной преступностью, так называемыми ворами в законе и криминальными авторитетами.

Также в своей речи Денис Монастырский подчеркнул, что в случае его назначения на должность, большое внимание Министерство внутренних дел будет уделять развитию и совершенствованию патрульной полиции, реформированию пограничной службы и цифровизации всех возможных процессов.