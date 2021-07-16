Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал назначение Дениса Монастырского на пост нового главы Министерства внутренних дел.

За соответствующее решение проголосовали 18 членов комитета, воздержался только один. Теперь его кандидатуру должны утвердить народные депутаты, которые рассмотрят этот вопрос во время пленарного заседания 16 июля.

Денис Монастырский стал претендентом на должность министра внутренних дел после того, как Арсен Аваков, который был министром внутренних дел более семи лет, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть его кандидатуру.

Сейчас Денис Монастырский является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. В свое время он был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, нынешнего заместителя министра внутренних дел.

А в 2019 году он и сам стал народным депутатом. Больше о претенденте на должность нового главы МВД можно узнать из биографии Дениса Монастырского.

Источник: Комитет по правоохранительной деятельности