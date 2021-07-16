Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дениса Монастырского с назначением на должность министра внутренних дел.

— Хочу поздравить Дениса Анатольевича Монастырского с этим очень важным, во-первых, доверием от парламента, от премьер-министра и от президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром, чтобы вас поддержали парламентарии, — сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, доверие от руководства государства к МВД является чрезвычайно важным.

— Потому что я, гражданин Украины, хочу очень сильно доверять правоохранительным органам, и хочу очень сильно уважать представителей правоохранительных органов. Людей, которые защищают покой и безопасность каждого из нас, — сказал Зеленский.

После этого Зеленский обратился ко всем представителям Министерства внутренних дел.

— Мне кажется, самое главное — чтобы это доверие и уважение было не как в кино про американских копов. Дети наши смотрят кино, они доверяют и очень сильно поддерживают каждого из них, несмотря на то, что это сказка. А вы несете службу государству в реальной жизни, и я бы очень хотел, чтобы, как американским копам, наши дети доверяли украинской полиции. Потому что среди вас действительно настоящие герои — сильные, настоящие рыцари покоя, — подчеркнул президент.

В завершение Владимир Зеленский еще раз обратился к Монастырскому, и сказал, что не будет ставить президентские задачи новому главе МВД, так как о них все знают даже лучше него. Зато назвал важный для каждого украинца аспект — гордиться правоохранительными органами.

— Именно эта задача — самая главная для нового министра внутренних дел. И она, мне кажется, не от президента, правительства или любого другого, а это именно внутреннее задание от каждого гражданина Украины. Хочу доверять, хочу гордиться каждым представителем Министерства внутренних дел. Поздравляю, — заключил Зеленский.

Назначение Монастырского

16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового министра внутренних дел — Дениса Монастырского. Предыдущий глава МВД Арсен Аваков подал в отставку 13 июля, а 15-го за это проголосовали депутаты.

Подробнее о новом главе МВД Денисе Монастырском читайте в материале Фактов ICTV.