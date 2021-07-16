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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 16 июля

Верховна Рада

В пятницу, 16 июля, завершится пятая сессия Верховной Рады ІХ созыва. Во время часа вопросов к правительству с отчетом выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Среди важных документов, которые рассмотрят нардепы перед летними каникулами, — первое чтение закона О телевидении и радиовещании относительно противодействия информационной войне.

Трансляция заседания Верховной Рады 16 июля

В списке вопросов повестки – законопроект, направленный на предотвращение злоупотреблений на оптовых энергетических рынках, о развитии отрасли пчеловодства, а также изменения в законы, касающиеся подготовки собак охотничьих пород к охоте и регулирования численности некоторых видов диких животных.

Следующая, шестая сессия парламента должна открыться 7 сентября и продлится до 21 января 2022 года.

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Отчет Шмыгаля и противодействие информационной войне: повестка дня Рады 16 июля

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