Систему мониторинга потенциальных олигархов разработают до 7 сентября — Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский, а также Совет национальной безопасности и обороны поручили органам центральной власти разработать систему мониторинга олигархов.

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Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, соответствующее задание должно быть выполнено до 7 сентября.

Предписание, в том числе, получил Антимонопольный комитет и СБУ.

Отметим, ранее Данилов заявлял, что СНБО может не внести в реестр олигархов ни одного человека в случае, если те добровольно откажутся от своих активов.

В свою очередь Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР дало свое заключение, в котором раскритиковало соответствующий законопроект.

По мнению сотрудников управления, документ наделит президента Украины и СНБО полномочиями, которые не соответствуют Конституции страны.