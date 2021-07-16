Систему мониторинга потенциальных олигархов разработают до 7 сентября — Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский, а также Совет национальной безопасности и обороны поручили органам центральной власти разработать систему мониторинга олигархов.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, соответствующее задание должно быть выполнено до 7 сентября.
Предписание, в том числе, получил Антимонопольный комитет и СБУ.
Отметим, ранее Данилов заявлял, что СНБО может не внести в реестр олигархов ни одного человека в случае, если те добровольно откажутся от своих активов.
В свою очередь Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР дало свое заключение, в котором раскритиковало соответствующий законопроект.
По мнению сотрудников управления, документ наделит президента Украины и СНБО полномочиями, которые не соответствуют Конституции страны.