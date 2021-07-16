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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

В Германии экологи готовят новый иск против Северного потока-2

Северный поток-2

Немецкие экологи готовят новый судебный иск против российского газопровода Северный поток-2 в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

Так, природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe хочет доказать в суде, что связанный со строительством газопровода фонд не соответствует заявленному статусу.

В иске планируют оспорить статус общественной пользы фонда, который является важным компонентом любой общественной организации в Германии. Этот статус дает возможность получать пожертвования, которые спонсоры могут использовать для сокращения налогов.

Глава Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявила, что речь идет о фейковом фонде, который обманывает людей, заявляя, что занимается защитой климата.

По ее словам, на деле фонд занимается проталкиванием крупнейшего проекта Европы в области традиционных источников энергии.

По планам немецких властей, фонд должен быстро и про запас закупить оборудование и материалы, необходимые для завершения Северного потока-2, а также передавать их на реализацию проекта, тем самым выводя из-под угрозы санкций фирмы-поставщики и подрядчики.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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