Из шести вопросов заседания СНБО, состоявшегося в Офисе президента 16 июля, первое было тайным и касалось защиты государственной границы Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге сообщил, что оно оказалось очень сложным, поэтому по предложению Владимира Зеленского пограничникам дали две недели на подготовку. В детали не вдавался.

Какие еще вопросы рассмотрел Совбез — тезисно в материале Фактов ICTV.

Гражданство в декларациях

Второй вопрос — координация государственной политики в сфере гражданства. СНБО решил внести в декларации о доходах новую графу, где надо указывать наличие гражданства других стран или вида на жительство.

Такая графа будет и в декларациях, которые будут заполнять так называемые олигархи, если Рада примет соответствующий закон.

Контроль за недрами

На заседание Совбеза, как рассказал Данилов, приняли решение об усилении государственного контроля за лицензиями для разработки 137 месторождений сырья и полезных ископаемых.

Это поможет понять, где находятся недра, кто ими пользуется и сколько платит в бюджет.

Новые санкции

СНБО ввел санкции в отношении девяти лиц, находящихся под санкциями США.

Данилов отметил, в потенциальном списке еще 17 граждан, решения по ним будут приняты на последующих заседаниях.

Допуск иностранных войск в Украину

Рассматривалась возможность допуска иностранных военных на территорию Украины в 2021 году для участия в параде к 30-летию Независимости.

Система мониторинга олигархов и усиление карантина

Президент поручил органам центральной власти до 7 сентября разработать проект системы мониторинга олигархов.

Кроме того, Кабмин должен рассмотреть возможность усиления карантинных ограничений из-за распространения штамма Дельта.