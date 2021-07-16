Пленарное заседание Верховной Рады, которым завершится пятая сессии парламента, начнется в пятницу, 16 июля, традиционно в 10.00 с часа вопросов к правительству.

Народные депутаты заслушают отчет главы правительства Дениса Шмыгаля.

В повестке дня несколько важных законопроектов первого чтения:

два документа, направленные на предотвращение злоупотреблениям на оптовых энергетических рынках;

проект закона о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел;

изменения в закон О телевидении и радиовещании относительно противодействия информационной войне;

внесение изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся подготовки собак охотничьих пород к охоте, а также регулирования численности некоторых видов диких животных.

Рада также должна создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов Лыбидь и Циклон-4.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня в Раде объявят о закрытии пятой сессии IX созыва.

К работе народные избранники вернутся после летних каникул – 7 сентября. В соответствии с календарным планом, шестая сессия продлится до 21 января 2022 года.