Назначен новый представитель ОБСЕ при ТКГ

Финский дипломат Микко Киннунен назначен на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Соответствующее решение приняла действующий председатель организации, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в понедельник, 19 июля.

Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей первого августа, сказано на сайте ОБСЕ.

Биография нового представителя ОБСЕ в ТКГ

Киннунен — генеральным директор по политическим вопросам Министерства иностранных дел Финляндии.

В 1996 году он замещал должности директора подразделения по безопасности, а также первого посла Финляндии относительно противодействия гибридным угрозам.

Кроме того, с 2009 по 2013 годах Киннунен являлся послом Финляндии в Казахстане и Киргизии.

Затем он работал в диппредставительствах Финляндии в Москве и Вашингтоне, а также в постоянном представительстве при ООН в Нью-Йорке.

Фото: Twitter Микко Киннунена