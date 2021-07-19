Назначен новый представитель ОБСЕ при ТКГ

Финский дипломат Микко Киннунен назначен на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
Соответствующее решение приняла действующий председатель организации, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в понедельник, 19 июля.
Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей первого августа, сказано на сайте ОБСЕ.
Биография нового представителя ОБСЕ в ТКГ
Киннунен — генеральным директор по политическим вопросам Министерства иностранных дел Финляндии.
В 1996 году он замещал должности директора подразделения по безопасности, а также первого посла Финляндии относительно противодействия гибридным угрозам.
Кроме того, с 2009 по 2013 годах Киннунен являлся послом Финляндии в Казахстане и Киргизии.
Затем он работал в диппредставительствах Финляндии в Москве и Вашингтоне, а также в постоянном представительстве при ООН в Нью-Йорке.
Фото: Twitter Микко Киннунена