Зеленский предложил Евросовету рассмотреть европерспективы Ассоциированного трио

Вопрос европейской перспективы так называемого Ассоциированного трио – Украины, Грузии и Молдовы – президент Владимир Зеленский предложил вынести на рассмотрение Европейского Совета.

С таким предложением глава государства обратился к президенту Евросовета Шарлю Мишелю во время Батумской международной конференции, о чем сообщил во время брифинга по итогам саммита.

– Я предложил Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы на рассмотрение Европейского Совета, – сказал Зеленский.

Именно на этой конференции 19 июля президент Украины, Грузии и Молдовы — Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили и Мая Санду — подписали Декларацию Батумского саммита.

Документ направлен на сотрудничество глав государств Ассоциированного трио на пути к европейской интеграции, которая не имеет альтернативы для этих стран, “и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор”.