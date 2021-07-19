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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский предложил Евросовету рассмотреть европерспективы Ассоциированного трио

ВолодимирЗеленський

Вопрос европейской перспективы так называемого Ассоциированного трио – Украины, Грузии и Молдовы – президент Владимир Зеленский предложил вынести на рассмотрение Европейского Совета.

С таким предложением глава государства обратился к президенту Евросовета Шарлю Мишелю во время Батумской международной конференции, о чем сообщил во время брифинга по итогам саммита.

– Я предложил Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы на рассмотрение Европейского Совета, – сказал Зеленский.

Именно на этой конференции 19 июля президент Украины, Грузии и Молдовы — Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили и Мая Санду — подписали Декларацию Батумского саммита.

Документ направлен на сотрудничество глав государств Ассоциированного трио на пути к европейской интеграции, которая не имеет альтернативы для этих стран, “и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор”.

Фото: Офис президента

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