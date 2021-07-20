Провалит судебную реформу: судьи просят нардепов доработать закон о ВСП

Высший совет правосудия просит нардепов и президента не разблокировать и не подписывать закон №5068, который предусматривает его перезагрузку.

В ведомстве убеждены, что документ нужно доработать, иначе он станет провальным для судебной реформы в Украине. Судьи даже назвали семь аргументов, в которых объяснили, что, по их мнению, не так с законом №5068.

Первый из них заключается в том, что определенные нормы документа являются неконституционными. В частности, в 2020 году КСУ признал создание комиссии по доброчестности и этике незаконным. Сейчас же ей могут предоставить право вето при назначении членов ВРУ.

Вторым аргументом называют то, что обязательства Украины перед МВФ предусматривали только реформирование Высшего совета правосудия. В то же время в документе прописано, что при назначении членов ВРП голос международных экспертов должен быть решающим.

Кроме того, судьи утверждают, что законопроектом №5068 Украина пытается переложить ответственность за реформу на иностранцев.

Другие аргументы против закона о реформировании ВРП предусматривают, что:

закон не поддержала ни одна ассоциация судей и ни один суд или орган судебной власти, что может быть причиной общественного сопротивления;

ключевыми должны быть голоса тех, кто назначает членов ВСП, а не международных экспертов;

блокирование работы ВРУ приведет к коллапсу судебной власти;

закон не решит проблемы из-за якобы тотального контроля международных экспертов.

20 июля Верховная Рада соберется на внеочередную сессию. Нардепы рассмотрят проекты постановлений, которые блокируют подписание законов о судебной реформе.

Одним из них является закон №5068, касающийся реформы Высшего совета правосудия.

Источник: ВСП