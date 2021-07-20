Рада разблокировала подписание законов о судебной реформе

Верховная Рада на внеочередном заседании 20 июля не проголосовала ни за один проект постановления, которыми предлагалось отменить принятие нескольких законов о судебной реформе в Украине.

На заседании депутаты рассмотрели десять постановлений по четырем законам.

Речь идет о законопроекте №3711-д, которым восстанавливается работа Высшей квалификационной комиссии судей Украины, и еще нескольких документах о порядке избрания членов Высшего совета правосудия и его деятельности — №№5068 и 5069.

Кроме того, не нашлось голосов для отмены решения Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта закона №3822 относительно реформирования предприятий Укроборонпрома.

Теперь эти документы могут подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Перед заседанием парламента Дмитрий Разумков выразил уверенность, что постановления, цель которых — отменить принятые на прошлой неделе законы о судебной реформе, не найдут необходимой поддержки в зале.