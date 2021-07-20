РФ перебросила в Крым спецназовцев якобы для ликвидации последствий наводнений

Россия продолжает наращивать военное присутствие во временно оккупированном Крыму, недавно передислоцировав на полуостров около 21 тыс. человек специальных подразделений и почти 1,4 тыс. единиц автомобильной и спецтехники — якобы для ликвидации последствий наводнений.

Такие данные обнародовала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Также, по ее словам, в Феодосии оккупанты начали строительство нового полкового военного городка для 300 военных.

В целом в оккупированном Крыму постоянно находится более 31 тыс. человек рядового и начальствующего состава армии РФ.

— Стремительное стягивание войск РФ во временно оккупированный Крым противоречит нормам международного гуманитарного права, в частности резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №75/29, — сказала Денисова.

Она напомнила, что 6 июля 2021 года Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила увеличение военного присутствия в Крыму.

Поэтому призвала международных партнеров усилить взаимодействие, чтобы заставить Россию выполнять международные обязательства.

Джерело: Людмила Денісова