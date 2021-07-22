Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Главы МИД Украины и Польши сделали совместное заявление относительно Северного потока-2

північний потік 2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал совместное заявление с главой МИД Польши Збигневом Рау относительно Северного потока-2.

В нем отмечается, что решение о строительстве газопровода Северный поток-2, которое приняли через несколько месяцев после аннексии Крыма и военной агрессии РФ, создало в Европе политический кризис и кризис безопасности.

— Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, — говорится в заявлении.

Также в МИД отмечают, что строительство Северного потока-2 увеличивает возможности России деструктивно влиять на безопасность в Европе.

— Всякая достойная доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она должна также быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, которые наиболее сильно ощущают на себе негативные последствия Северного потока — 2, — заявили Кулеба и Збигнев.

В заявлении главы МИД призывают США и Германию адекватно отнестись к этому кризису безопасности, который РФ создала в Европе и подчеркивают, что единственным “выгодоприобретателем” в этой ситуации является Россия.

В конце отмечается, что Польша и Украина будут вместе противодействовать опасности от газопровода до тех пор, пока не будет разработано решение для преодоления этого кризиса.

Источник: МИД

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка