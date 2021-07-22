Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал совместное заявление с главой МИД Польши Збигневом Рау относительно Северного потока-2.

В нем отмечается, что решение о строительстве газопровода Северный поток-2, которое приняли через несколько месяцев после аннексии Крыма и военной агрессии РФ, создало в Европе политический кризис и кризис безопасности.

— Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, — говорится в заявлении.

Также в МИД отмечают, что строительство Северного потока-2 увеличивает возможности России деструктивно влиять на безопасность в Европе.

— Всякая достойная доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она должна также быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, которые наиболее сильно ощущают на себе негативные последствия Северного потока — 2, — заявили Кулеба и Збигнев.

В заявлении главы МИД призывают США и Германию адекватно отнестись к этому кризису безопасности, который РФ создала в Европе и подчеркивают, что единственным “выгодоприобретателем” в этой ситуации является Россия.

В конце отмечается, что Польша и Украина будут вместе противодействовать опасности от газопровода до тех пор, пока не будет разработано решение для преодоления этого кризиса.