21 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины.
Согласно документу, определяются три коренные народы — это крымские татары, караимы и крымчаки.
Закон № 1616-IX определяет понятие коренной народ Украины как автохтонную этническую общность, которая является носителем самобытной языка и культуры, и которая сформировалась на территории Украины.
Также президентским законом определены права коренных народов на:
- самоопределения в составе Украины;
- политический статус в рамках Конституции и законов Украины.
Недавно Факты ICTV публиковали подробный разбор закона о коренных народах Украины, который Верховная Рада приняла 1 июля.
Президент Владимир Зеленский внес в парламент безотлагательный законопроект №5506 О коренных народах Украины 18 мая — в День памяти жертв депортации крымских татар.