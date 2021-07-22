21 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины.

Согласно документу, определяются три коренные народы — это крымские татары, караимы и крымчаки.

Закон № 1616-IX определяет понятие коренной народ Украины как автохтонную этническую общность, которая является носителем самобытной языка и культуры, и которая сформировалась на территории Украины.

Также президентским законом определены права коренных народов на:

самоопределения в составе Украины;

политический статус в рамках Конституции и законов Украины.

Недавно Факты ICTV публиковали подробный разбор закона о коренных народах Украины, который Верховная Рада приняла 1 июля.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент безотлагательный законопроект №5506 О коренных народах Украины 18 мая — в День памяти жертв депортации крымских татар.