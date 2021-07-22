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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Володимир Зеленський

21 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины.

Согласно документу, определяются три коренные народы — это крымские татары, караимы и крымчаки.

Закон № 1616-IX определяет понятие коренной народ Украины как автохтонную этническую общность, которая является носителем самобытной языка и культуры, и которая сформировалась на территории Украины.

Также президентским законом определены права коренных народов на:

  • самоопределения в составе Украины;
  • политический статус в рамках Конституции и законов Украины.

Недавно Факты ICTV публиковали подробный разбор закона о коренных народах Украины,  который Верховная Рада приняла 1 июля.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент безотлагательный законопроект №5506 О коренных народах Украины 18 мая — в День памяти жертв депортации крымских татар.

Источник: Офис президента

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