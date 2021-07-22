Фонд госимущества Украины в рамках программы Большая инвентаризация страны выявил объекты общей площадью 28 млн кв. м, которые не используются, либо сдаются в теневую аренду.

Указанные объекты являются непрофильными для управляющих ими органов государственной власти и ежегодно генерируют порядка 500 млн грн убытков. Решение этой проблемы лежит в плоскости прозрачной приватизации и аренды. Об этом заявил юрист Александр Леменов.

— Как разузнали в StateWatch, большинство объектов, находящихся на балансе органов власти, являются непрофильными для ведомств, которые их содержат. Коррупция и неэффективность управления конвертируются в полмиллиарда убытков. Часть из них вообще находятся в крайне запущенном состоянии, являются предметом судебных споров, там постоянно “кормятся”, словно из коррупционной кормушки, разные управленцы, чиновники и правоохранители. Возвращаясь к базовому процессу, Фонд госимущества инициировал кампанию Большая инвентаризация страны. Цель процедуры — выявить и передать Фонду все непрофильные активы для будущей приватизации. Для этого провели глобальный аудит, позволивший определить масштабы будущей инвентаризации и последующей приватизации, — указал Леменов.

По мнению эксперта, непрофильное имущество следует передать на приватизацию либо в аренду, что позволит избавиться от неэффективности и убытков. Благодаря местным органам власти в перечень объектов приватизации в 2021 году добавили 200 объектов, еще 150 объектов — по инициативе граждан и предприятий.

— Между тем, полученные от приватизации средства можно эффективно направить на развитие ведомств, которые до недавнего времени несли бремя содержания проблемного имущества. Бремя в виде колоссальных расходов на содержание непрофильных активов. Заброшенные объекты, находящиеся в государственной собственности, должны восстановить. Или на их базе развить новый, более эффективный бизнес. Это создаст новые рабочие места. Все логично, как написано в базовых книгах по экономической науке. Государство всегда менее эффективно управляет имуществом, особенно в постсоветских республиках, — отметил Леменов.

Также эксперт призвал высшее политическое руководство Украины поддержать инициативу ФГИ относительно приватизации и аренды непрофильных для госорганов объектов. Ожидается, что поступления в госбюджет от приватизации в 2021 году составят 12 млрд грн.

Источник: Экономическая правда

Фото: Александр Леменов