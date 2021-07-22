Украинские депутаты требуют от США, Германии и Европейского Союза прекратить строительство и запуск российского газопровода Северный поток-2.

Члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 21 июля приняли совместный текст заявления, который предоставили для подписания всем нардепам.

В заявлении парламентарии указали, что российский газопровод угрожает энергетической безопасности Украины и Европы, а также является инструментом РФ в гибридной войне против Запада.

Депутаты подчеркнули, что Северный поток-2 с самого начала был не экономическим проектом, а геополитическим. Ведь Украина имеет возможность увеличить прокачку газа в Европу в два-три раза.

В случае запуска российского газопровода Украина станет более уязвимой. Кроме того, появляются условия для усиления эскалации на Донбассе.

Члены комитета отметили, что не доверяют гарантиям, которые США и Германия намерены предоставить после запуска Северного потока-2. Они привели пример, когда Украина отказалась от ядерного оружия и также получила гарантии, но вторжения РФ никто не остановил.

22 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил открытое письмо Нэнси Пелоси — спикеру Палаты Представителей Конгресса США.

Глава парламента выразил обеспокоенность относительно строительства и возможного запуска российского газопровода.

Разумков призвал Конгресс США продолжать вводить санкции против Северного потока-2, а также рассмотреть введение ограничений против физических и юридических лиц, причастных к проекту.

— Северный поток — 2 идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке.

В заключение председатель ВР призвал конгрессменов не принимать соглашений, которые будут противоречить национальным интересам США и Украины, а также нести угрозу энергетической безопасности Европы.

Вечером 21 июля США и Германия заявили, что достигли договоренности по поводу завершения строительства Северного потока-2. Стороны решили инвестировать $1 млрд в возобновляемую энергетику Украины.

В случае, если Россия будет злоупотреблять своим газовым положением, ЕС обещают ввести новые санкции, а Германия обеспечит продолжение транзитного контракта между РФ и Украиной.