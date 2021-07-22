Министр юстиции Денис Малюська отреагировал на жалобу России против Украины в Европейский суд по правам человека. Он отметил, что в заявлении изложены основные мифы российской пропаганды.

По словам Малюськи, с юридической точки зрения Россию ожидает неизбежное поражение, однако такой поступок нельзя назвать бессмысленным. Благодаря обращению Кремль получит дополнительную возможность для “промывания мозгов”.

— Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении, — резюмировал министр.

Жалоба России в ЕСПЧ

Россия впервые в истории подала жалобу в ЕСПЧ против Украины. Генеральная прокуратура РФ выразила ряд претензий к Украине.

В частности, Россия обвинила Украину в аварии самолета малазийских авиалиний рейса МН17, которая произошла в июле 2014 года недалеко от Донецка.

Также среди претензий — гибель мирного населения на Донбассе, жестокое обращение с россиянами на территории Украины, дискриминация русского языка и компаний, перекрытия канала пресной воды в оккупированный Крым и тому подобное.

Источник: Денис Малюська