США включили в соглашение с Германией идеи Украины — Госдеп

США консультировались с Украиной при подготовке соглашения с Германией касательно газопровода Северный поток-2. Идеи украинской стороны были включены в текст опубликованного позднее совместного заявления Вашингтона и Берлина.

Об этом сообщила на брифинге представитель Госдепартамента США.

По ее словам, Белый дом не оказывал давление на Украину и не требовал отказываться от критики предстоящего соглашения США с ФРГ по Северному потоку-2.

Она также утверждает, что Вашингтон активно взаимодействовал с Киевом на многих уровнях и делился деталями, в том числе самого соглашения.

— Мы, как я уже говорила, активно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и ее идеи в это заявление, — подчеркнула представитель Госдепа.

Вашингтон рассчитывает поступать таким же образом и в будущем по ходу выполнения соглашения.

Ранее в Госдепе США заявили о достижении договоренности с властями Германии относительно Северного потока-2.

По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, обе стороны будут добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через территорию Украину.

Берлин взял на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне Евросоюза, в том числе санкций, если Россия будет использовать газ в качестве оружия или усилит агрессию против Украины.