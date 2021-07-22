Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Соглашение США и Германии с МИД Украины не согласовывалось — Николенко

Олег Николенко

Договоренности администраций США и Германии по запуску российского газопровода Северный поток-2 никоим образом не согласовывались с Украиной.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко. Таким образом он опроверг заявление Госдепа США о том, что официальный Киев был ознакомлен с пунктами соглашения.

— Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии, — заверил дипломат.

В то же время Олег Николенко добавил, что диалог с партнерами по уменьшению ключевых энергетических угроз со стороны РФ продолжается.

Россию он назвал единственным выгодоприобретателем вероятного кризиса на Украине после официального запуска Северного потока-2.

— Мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз газопровода, — заявил Николенко.

Читайте
Хороший шаг, но не без разногласий: Меркель оценила соглашение с США по Северному потоку-2

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка