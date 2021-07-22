Соглашение США и Германии с МИД Украины не согласовывалось — Николенко

Договоренности администраций США и Германии по запуску российского газопровода Северный поток-2 никоим образом не согласовывались с Украиной.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко. Таким образом он опроверг заявление Госдепа США о том, что официальный Киев был ознакомлен с пунктами соглашения.

— Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии, — заверил дипломат.

В то же время Олег Николенко добавил, что диалог с партнерами по уменьшению ключевых энергетических угроз со стороны РФ продолжается.

Россию он назвал единственным выгодоприобретателем вероятного кризиса на Украине после официального запуска Северного потока-2.