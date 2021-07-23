США вряд ли присоединятся к переговорам по Донбассу — американский дипломат

Украине не стоит рассчитывать на прямое участие США в переговорах по Донбассу в нормандском или минском форматах, заявил временно поверенный представитель США в Украине Джордж Кент.

— На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в минском процессе напрямую. Я также не ожидаю их присоединения к нормандским встречам напрямую, — подчеркнул американский дипломат.

Хотя не отрицает, что дискуссии по вопросу были и продолжатся во время визита Владимира Зеленского 30 августа в США.

Кент констатировал отсутствие прогресса в переговорах в обоих форматах, и это показали тщетные попытки американских дипломатов еще шесть лет назад.

— Что мы пытались сделать после этого — несколько раундов интенсивной работы с россиянами. Это делала Тори Нуланд, которая занимала должность помощника госсекретаря по европейским вопросам с Владиславом Сурковым в 2016-м, Курт Волкер, который был специальным посланником исключительно по переговорам в 2017-м. В обоих случаях было ясно, что россияне несерьезно к этому относились. Поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров, — отметил Кент.

Кстати, в соглашении США и Германии по российскому газопроводу Северный поток-2 от 21 июля есть пункт, согласно которому Берлин обязуется активизировать усилия в рамках нормандского формата для выполнения Минских соглашений. Однако здесь ни слова о том, что США готовы к нему присоединиться.

Эксперты объясняют это тем, что администрация Байдена таким образом передоверяет вопрос Украины Германии, то есть берет на себя обязательства наблюдателя, готового в случае необходимости поддержать финансово и ввести дополнительные санкции.

Источник: Суспільне