Это только первый раунд в борьбе: Макогон о соглашении по Северному потоку-2

Соглашение, заключенное между США и Германии, о завершении строительства Северного потока-2 является только первым раундом в борьбе против газопровода, которую Украина будет продолжать и дальше.

Об этом сообщил генеральный директор госкомпании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

— Мы должны приумножить наши усилия, искать новые подходы и бороться дальше. Даже если сейчас Северный поток-2 запустится на полную мощность, то ограничения на использование OPAL приведут к тому, что газопровод сможет использоваться только на 70-75% своей мощности. Пока что эта декларация — только первый раунд. Основная борьба у нас еще впереди, — заявил он.

Сергей Макогон объяснил, что сейчас украинская газотранспортная система получает 80% доходов от предоставления услуг транзита, что составляет $1,3 млрд в год.

По его словам, значительную часть этих средств (около $1 млрд) тратят на эксплуатацию системы. Поэтому в случае прекращения транзита газа компании придется оптимизировать систему, ведь она самостоятельно не сможет ее профинансировать.

Кроме того, Сергей Макогон добавил, что европейцы в случае запуска Северного потока-2 рискуют попасть в полную зависимость от Газпрома. Ведь он будет поставлять газ в Европу по двум Турецким и двум Северным потокам.

21 июля США и Германия заключили соглашение о достройке Северного потока-2. Но документ предусматривает, что обе страны соглашаются продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.

Также Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы дать возможность Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до 10 лет.