В Государственном департаменте США заявили, что Украина была ознакомлена с основными положениями соглашения с Германией про Северный поток-2.

Об этом во время брифинга сказал спикер Нэд Прайс и отметил, что с украинской стороной было проведено более десяти консультаций по этому поводу.

— Могу вам сказать, что они были знакомы с содержанием этого пакета. Они помогли сообщить содержание этого пакета задолго до понедельника. Эти встречи были частыми, и продолжались они в течение многих недель, — сказал Прайс.

По словам спикера, консультации США с Украиной и Польшей сейчас тоже продолжаются и в будущем продолжатся.

Ранее в Госдепе уверяли, что США якобы интенсивно сотрудничали с Украиной для того, чтобы Россия не смогла превратить газопровод на энергетическое и политическую оружие.

Соглашение США и Германии

21 июля был обнародованы текст соглашения США и ФРГ относительно введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Хотя соглашение учитывает некоторые пожелания Украины, она фактически не препятствует работе газопровода.

Согласно ему, США и Германия выражают решительную поддержку суверенитета Украины, а если РФ попытается использовать газопровод в качестве оружия — против нее будут введены санкции.

О других тезисах соглашения США и Германии, читайте в материале Фактов ICTV.