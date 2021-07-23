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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Украина была заранее ознакомлена с соглашением относительно Северного потока-2 — Госдеп

північний потік 2

В Государственном департаменте США заявили, что Украина была ознакомлена с основными положениями соглашения с Германией про Северный поток-2.

Об этом во время брифинга сказал спикер Нэд Прайс и отметил, что с украинской стороной было проведено более десяти консультаций по этому поводу.

— Могу вам сказать, что они были знакомы с содержанием этого пакета. Они помогли сообщить содержание этого пакета задолго до понедельника. Эти встречи были частыми, и продолжались они в течение многих недель, — сказал Прайс.

По словам спикера, консультации США с Украиной и Польшей сейчас тоже продолжаются и в будущем продолжатся.

Ранее в Госдепе уверяли, что США якобы интенсивно сотрудничали с Украиной для того, чтобы Россия не смогла превратить газопровод на энергетическое и политическую оружие.

Соглашение США и Германии

21 июля был обнародованы текст соглашения США и ФРГ относительно введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Хотя соглашение учитывает некоторые пожелания Украины, она фактически не препятствует работе газопровода.

Согласно ему, США и Германия выражают решительную поддержку суверенитета Украины, а если РФ попытается использовать газопровод в качестве оружия — против нее будут введены санкции.

О других тезисах соглашения США и Германии, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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