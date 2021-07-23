Еврокомиссия получила запрос от Украины относительно переговоров о Северном потоке-2

Европейская комиссия получила запрос от Украины касательно консультаций по газопроводу Северный поток-2 в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Об этом на брифинге в Брюсселе 23 июля заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали.

— Мы подтверждаем получение ноты от Министерства иностранных дел Украины, в которой наши партнеры попросили о консультациях по статьям 274 и 338 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, — рассказала она.

Массрали сообщила, что статьи касаются сотрудничества в сфере использования инфраструктуры по главе Соглашения, посвященного вопросам торговли энергоносителями, и сотрудничества в сфере энергетики по главе раздела об экономическом и отраслевом сотрудничестве.

— Мы проводим внутренние обсуждения по этому запросу, — добавила пресс-секретарь.

Напомним, ранее Украина инициировала проведение консультаций с Еврокомиссией и Германией, которые будут касаться Северного потока-2. Главной претензией является то, что соглашение США и Германии по газопроводу не решает вопрос безопасности Украины, которая пострадает от запуска этого проекта.

США и Германия 21 июля пришли к соглашению по строительству Северного потока-2. Среди прочего, он предусматривает, что обе страны будут пытаться продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.

Главные тезисы соглашения по Северному потоку-2 и какие выводы должна сделать Украина — читайте в материале Фактов ICTV.