Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Зеленский подписал указ о введении санкций против организаций, связанных с “ДНР”

Володимир Зеленський

Украина ввела санкции против ряда организаций, связанных с так называемой ДНР. В список попало ООО Вайлдберриз (Wildberries) — российский интернет-магазин.

Соответствующий указ №304/2021, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении шести физических лиц подписал президент Владимир Зеленский.

Документ вступает в силу со дня его публикации, то есть с 23 июля.

Дополняется…

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка