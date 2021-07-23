Зеленский подписал указ о введении санкций против организаций, связанных с “ДНР”

Украина ввела санкции против ряда организаций, связанных с так называемой ДНР. В список попало ООО Вайлдберриз (Wildberries) — российский интернет-магазин.

Соответствующий указ №304/2021, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении шести физических лиц подписал президент Владимир Зеленский.

Документ вступает в силу со дня его публикации, то есть с 23 июля.

Дополняется…