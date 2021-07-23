Владимир Зеленский сменил главного разведчика Украины. Президент 23 июля подписал указ №301, которым уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки.
Другим указом №301 глава государства назначил на эту должность Александра Литвиненко, до сегодняшнего возглавлявшего Национальный институт стратегических исследований (указ увольнении №302).
Кондратюк возглавлял СВР с 5 июня 2020 года. Причины таких перестановок неизвестны.
Александру Литвиненко 49 лет. Имеет немало ученых регалий: доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.
А еще – госслужащий 2 ранга и генерал-майор запаса.
Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
С 13 августа 2019 года руководил Национальным институтом стратегических исследований.
До этого работал в СБУ и в Аппарате СНБО, а также был советником директора Института проблем национальной безопасности при СНБО и заместителем секретаря ведомства.
Фото: Олександр Литвиненко