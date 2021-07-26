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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Крымская платформа: кто будет представлять США на саммите в Киеве

держдеп сша

На саммите Крымская платформа в Киеве не будет президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис — Соединенные Штаты будет представлять член американского правительства.

Об этом сообщил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Конкретной фамилии он не назвал.

— То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно. На этой неделе я неформально встретился с лидерами крымских татар — Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, заместителем министра Эмине Джапаровой, депутатом Рустемом Умеровым. И мы очень глубоко по ситуации на полуострове общались, — подчеркнул американский дипломат.

По его мнению, Крымская платформа станет только началом длительного процесса деоккупации полуострова, на котором живет много граждан Украины, которым необходимо помочь.

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Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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