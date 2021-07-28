Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы прекратить войну на Донбассе — Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить обстрелы на Донбассе.

Но очевидно, что Кремль видит другие цели этой встречи. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

— Президент со своей стороны делает для этого все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в нормандском формате, и один на один с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Востоке Украины. К сожалению, очевидно, в Кремле цели немного другие, — заявил он.

Но Сергей Никифоров добавил, что именно мир остается главным приоритетом для Владимира Зеленского.

В конце апреля этого года Владимир Зеленский поручил организовать встречу с Владимиром Путиным. Уже в мае глава государства отмечал, что разговор между Офисом президента и Кремлем по организации встречи начался.

Но Владимир Зеленский убежден, что ее лучше назначать на месте конфликта или на нейтральной территории.