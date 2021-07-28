28 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время брифинга.

Украина рассчитывает, что на саммит прибудут все ведущие страны-партнеры в Европе и Северной Америке.

– Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения такого мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, глав парламентов, членов правительств, – отметил Дмитрий Кулеба.

По убеждению главы МИД, такой результат свидетельствует о том, что Украине удалось сформировать ядро международной коалиции по освобождению Крыма.

– Вы не представляете, насколько мощным и системным является противодействие России. Они работают в каждой столице, в каждой стране, отговаривая государства участвовать в Крымской платформе. Но мы продолжаем свою работу, потому что у нас есть своя сила правды и сила дипломатии, – отметил Дмитрий Кулеба.

Сейчас уже почти согласована Крымская декларация, которая является итоговым документом саммита. Там будут зафиксированы принципиально важные для Украины положения.

– Мы уже на финишной прямой к успеху Крымской платформы. Хочу поблагодарить наших партнеров, которые приняли активное участие в работе над декларацией и поддержали те принципиальные вещи, которые продвигала и на которых настаивала Украина, – сказал глава министерства.

По его словам, саммит станет началом упорной и долгосрочной работы Крымской платформы, направленной на защиту норм и принципов международного права в интересах как Украины, так и всего мирового сообщества.

– Это не единовременное событие. Это будет регулярная работа на многих уровнях, – обещает Дмитрий Кулеба.

Сейчас власти разрабатывают долгосрочную концепцию работы платформы по каждому из пяти приоритетных направлений:

политика непризнания,

санкции,

безопасность в Азово-Черноморском регионе,

защита прав человека и международного гуманитарного права,

экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма.

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По убеждению министра, прогресс в вопросе деоккупации Крыма будет служить важным элементом более широкой политики международного сообщества по решению проблем замороженных конфликтов в Европе.