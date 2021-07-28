23 августа 2021 года незадолго до Дня 30-летия независимости Украины в Киеве состоится саммит Крымской платформы. Эта площадка изменит отношение международного сообщества к российской оккупации полуострова Крым.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, 28 июля.

Как объяснил глава украинского МИД, власти РФ всячески пытаются закрыть вопрос оккупации Крыма.

Однако Кулеба публично отметил, что вопрос Крыма не закроют до тех пор, пока полуостров не вернут под контроль Украины.

— Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Но Крымская платформа превратит его в неподъемный груз, — подчеркнул дипломат.

По словам министра, саммит будет регулярной работой на многих уровнях.

Что такое Крымская платформа?

Это дипломатическая площадка для международных переговоров. Ее создали с целью содействия деоккупации Крыма и защиты норм и принципов международного права.

Как сообщил Кулеба, участвовать в переговорах будут около 28 государств.

По итогам саммита Крымской платформы должны подписать декларацию. В документе укажут принципиально важные положения для украинской стороны.