В Верховной Раде начали собирать подписи народных депутатов IX созыва для проведения внеочередного заседания. Его планируют сделать в понедельник, 23 августа.

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков. По его словам, в этот день может произойти внеочередная сессия Верховной Рады.

Политик выразил надежду, что ее проведут 23 августа. По словам Разумкова, согласно действующему законодательству, следует собрать не менее 150 подписей нардепов.

Председатель Рады отметил, что уверен в том, что их соберется больше, чем необходимо. На внеочередном заседании народные депутаты планируют принять постановление о парламентском измерении Крымской платформы.

Кроме того, по состоянию на 28 июля, руководители парламентов Чехии и Швейцарии подтвердили свое намерение посетить помещение ВР во время мероприятий Крымской платформы.

Также Дмитрий Разумков рассказал, что 24 августа по случаю Дня независимости Украины планируют провести торжественное заседание. Для этого не нужны подписи нардепов, поскольку в этот день не планируют принимать какие-то законодательные решения.