Правительство сохранило фиксированную цену на электроэнергию в размере 1,68 грн за кВт/ч еще на месяц. Такой тариф будет действовать до 31 августа.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 28 июля.

— Первое и главное — цены на электроэнергию для населения с 1 августа остаются без изменений. Это 1,68 грн за кВт/ч. Соответствующее постановление будет принято сегодня, — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, правительство сейчас работает над тем, чтобы цены на электроэнергию для большинства населения не повышались.

Уменьшение цен на электроэнергию

Вскоре вопрос снижения тарифов на электроэнергию для населения рассмотрят на заседании СНБО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, среди населения есть люди, которые не могут позволить себе платить 1,68 грн за кВт/ч. В связи с этим СНБО обсудит возможность уменьшения цен для таких слоев населения.