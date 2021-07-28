Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук до сих пор находится в медучреждении. Месяц назад он перенес операцию на сердце.

Как сообщила в комментарии Фактам ICTV пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева состояние здоровья политика не улучшилось.

— Все без изменений, все стабильно, — отметила она.

По словам пресс-секретаря, врачи и родственники Леонида не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья и самочувствия главы делегации ТКГ.

— Только известно, что Кравчук до сих пор находится в больнице, — добавила пресс-секретарь.

Также Оксана опровергла информацию, ранее появившеюся в СМИ, о том, что Кравчук якобы не может самостоятельно дышать и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По ее словам, такой информации ни медики, ни близкие Леонида не предоставляли.

29 июня 87-летнему Леониду Кравчуку провели операцию на сердце. За день до этого, 28 июня, он пропустил торжественное заседание парламента по случаю Дня Конституции.

Что известно о Леониде Кравчуке

Это первый президент независимой Украины. На посту главы государства он пробыл всего 32 месяца.

За период его правления украинцы пережили гиперинфляцию (1992-1993) и первый экономический кризис.

В июле 2020 года Леонида назначили председателем украинской делегации в ТКГ. Перед ним эту должность занимал второй президент Леонид Кучма.