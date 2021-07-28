Вопрос снижения тарифов на электроэнергию для населения рассмотрят на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время форума Украина 30. Децентрализация. Глава государства подчеркнул, что задача власти — сделать все, чтобы не допустить повышения тарифов на электроэнергию.

— Мы должны сделать, чтобы увеличение не было. Мое отношение к этому очень простое — у нас сегодня 1,68 грн. У нас есть население, которое несмотря на то, что такие цены, не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО также будет рассматривать этот вопрос.

Президент подчеркнул, что СНБО обсудит возможность снижения цен только для отдельных слоев населения.

Также Зеленский опроверг информацию о том, что с 1 августа тарифы на электроэнергию повысятся.

— Сюрприз для людей будет совершенно обратный, чем тот, которым всех пугают.

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