Сегодня, 30 июля, в Турцию отправится украинский пожарный самолет. Он будет помогать с ликвидацией лесных пожаров, которые охватили прибережные зоны.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, он выразил поддержку президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с этой ситуацией.

— Выразил своему другу — президенту Турции Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время, — отметил Зеленский.

Висловив своєму другу – Президенту ???????? @RTErdogan щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. ???????? надасть ???????? усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до ????????. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2021

Лесной пожар возник 28 июля днем близ городка Манавгат в 75 км от Анталии. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся из леса на близлежащие районы.

Согласно последним данным, в результате пожаров погибли три человека. Около 60 человек пострадали — у них затрудненное дыхание и ожоги. Их госпитализировали в больницу.

Подробнее о пожарах в Турции читайте в материале.