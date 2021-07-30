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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

В Турцию отправится украинский самолет для тушения лесных пожаров

авіакатастрофа індонезія

Сегодня, 30 июля, в Турцию отправится украинский пожарный самолет. Он будет помогать с ликвидацией лесных пожаров, которые охватили прибережные зоны.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, он выразил поддержку президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с этой ситуацией.

— Выразил своему другу — президенту Турции Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время, — отметил Зеленский.

Лесной пожар возник 28 июля днем близ городка Манавгат в 75 км от Анталии. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся из леса на близлежащие районы.

Согласно последним данным, в результате пожаров погибли три человека. Около 60 человек пострадали — у них затрудненное дыхание и ожоги. Их госпитализировали в больницу.

Подробнее о пожарах в Турции читайте в материале.

Фото: Depositphotos

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