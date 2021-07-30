Модернизация и развитие ВСУ: в ОП назвали задачи для нового руководства украинской армии

От нового руководства Вооруженными силами Украины и ООС президент Владимир Зеленский ждет эффективной модернизации сферы обороны и системной коммуникации.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что государство не может буксовать в тех же вопросах элементарного обеспечения военных, когда нужно решать стратегические задачи по трансформации армии.

— Президент рассчитывает на большую скорость принятия решений, системную коммуникацию между руководителями на всех уровнях, лучшее сочетание штабных и командирских качеств, лучше стратегическое планирование развития Вооруженных сил, — отметил он.

Кроме того, по словам Подоляка, Владимир Зеленский хочет, чтобы каждый украинский военный понимал перспективу для себя и для армии — как профессиональную, так и социальную.

Кадровые изменения в ВСУ

27 июля стало известно, что Руслан Хомчак уходит в отставку с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Соответствующее решение принял Владимир Зеленский. Место Хомчака в ВСУ занял Валерий Залужный — командующий войсками оперативного командования Север.

А 28 июля Владимир Зеленский принял решение сменить начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Объединенных сил.

Он уволил с должностей Сергея Корнейчука, Евгения Мойсюка и Владимира Кравченко. Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины стал Сергей Шаптала. Должность командующего Объединенных сил занял Александр Павлюк.