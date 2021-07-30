Василий Боднар назначен новым послом Украины в Турции – указ

Новым послом Украины в Турции стал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Президент Владимир Зеленский 30 июля подписал соответствующий указ №336/2021.

С ноября 2017 года Боднар занимает должность заместителя главы МИДа. До этого украинский дипломат имел опыт работы в Турции.

В частности, в 2013-2015 годах был советником посольства Украины в Турции, а в 2015-2017 годах — генеральным консулом Украины в Стамбуле, представителем Украины при ОЧЭС.

Должность посла Украины в Турции была вакантна с 19 мая 2021 года, когда президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Сибиги.

Вскоре дипломата назначили новым заместителем руководителя Офиса президента. Сибига отвечает за вопросы внешней политики и развитие стратегического партнерства.

Фото: Василь Боднар