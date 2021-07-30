Впервые в Вооруженных силах Украины командующим стала женщина — Татьяна Остащенко. Приказ о назначении ее командующим Медицинских сил ВСУ 30 июля подписал глава Министерства обороны Андрей Таран.

По словам министра обороны, назначение женщины-командующего — шаг к обновлению ВСУ. Служба военных-женщин наравне с мужчинами является одним из принципов Североатлантического Альянса.

Также Таран подчеркнул, что кандидатуру Татьяны Остащенко лично поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Глава Минобороны добавил, что Остащенко имеет большой опыт в организации медицинского обеспечения.

Министр выразил надежду, что на новой должности военной удастся навести порядок в медицинской службе. По его словам, сейчас 25% состава ВСУ — именно женщины, и их роль в армии растет.

Татьяне Остащенко сейчас 46 лет, она родом из Львова. Она получила образование в медицинском институте, а также в военно-медицинской академии.

Новоназначенный командующий проходила военную службу на различных должностях, до недавнего времени работала Главным инспектором Главной инспекции Минобороны. В прошлом году Остащенко получила оперативно-тактический уровень военного образования.