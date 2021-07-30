Глава государства Владимир Зеленский дал задание в ближайшее время привести в соответствие все границы Украины.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске 30 июля.

— Первый вопрос, который мы рассматривали, это вопрос об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы. По этому вопросу был доклад министра внутренних дел, который сегодня является непосредственно куратором нашей пограничной службы. Было принято соответствующее решение. Мы с вами находимся в помещении пограничников в городе Краматорске. Это символическое событие. Есть задание, которое поставил президент — в ближайшее время привести в соответствие все наши границы, — сообщил Данилов.

Как планируют воплотить в жизнь эту задачу — Данилов не рассказал.

Отметим, Украина не контролирует часть сухопутной границы с Россией в Донецкой и Луганской областях. Россия и подконтрольные ей боевики захватили отдельные районы Донбасса в 2014 году. Также из-за российской оккупации Крыма Украина не контролирует полуостров и прилегающее морское пространство.