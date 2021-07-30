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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Зеленский назначил экс-посла в Великобритании главой украинской миссии при НАТО

Володимир Зеленський

Наталья Галибаренко назначена главой украинской миссии при Североатлантическом Альянсе.

Соответствующий указ №334/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

— Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО, — сказано в тексте указа.

В июле прошлого года Зеленский уволил Галибаренко с должности посла в Великобритании, назначив на ее место Вадима Пристайко.

Помимо прочего дипломат занимала должность постпреда Украины при Международной морской организации.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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