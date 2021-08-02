Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал статью о дальнейшем развитии отношений Украины с Россией и об освобождении от советского прошлого.

Факты ICTV предлагают пересмотреть основные положения из статьи Кулебы касательно Украины и РФ.

Украина — это часть Запада

Понятие постсоветского пространства является устаревшим и проблематичным, считает Кулеба.

— Сейчас, через 30 лет после появления этого названия, пора от него избавиться, — подчеркнул министр.

Как добавил Кулеба, Путин не теряет ни одной возможности для продвижения ложного исторического нарратива о “единстве” украинцев и россиян.

— Путин стремится заново собрать страны бывшего СССР и исправить то, что он называет “величайшей геополитической катастрофой ХХ века”. Но для миллионов людей Украины распад Советского Союза был освобождением, — объяснил дипломат.

Политик отметил, что пришло время западным странам избавиться взгляда на Украину как просто на постсоветское пространство и определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС.

Освобождение от советского прошлого

Как пишет Кулеба в своей статье, в середине 1980-х годов республики СССР начали удаляться от Москвы, чтобы вернуть свои национальные идентичности.

— И уже в 1991 году, к удивлению многих западных политических деятелей, процесс завершился распадом СССР и провозглашением 15 независимых государств.

Кулеба привел примеры, как с тех пор изменились и продолжают меняться страны, входившие в состав СССР.

В частности, Беларусь замедлила время и пыталась держаться за свое советское наследство, страны Балтии и бывшего Варшавского договора освободились от советского прошлого и начали интегрироваться в НАТО и ЕС уже в 1990-х.

— К сожалению, Украина и Грузия потеряли эту историческую минуту. Обе страны остались за дверью, и впоследствии подверглись военному нападению РФ в 2008 и 2014 году соответственно, — пишет Кулеба.

По словам министра, Кремль давил на Киев задолго до военного вторжения. В частности, из-за необдуманных решений четвертого президента Украины Виктора Януковича, которые собственно и спровоцировали протесты в конце 2013 года и “помогли” РФ вторгнуться в Крым.

Разрыв связей Украины с Россией

По мнению Кулебы, в Украине и в других местах будет продолжаться дальнейший разрыв связей с Москвой независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение.

— Поэтому США и западные партнеры имеют шанс разработать амбициозную стратегию касательно Украины, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.

Главным приоритетом, как отметил Кулеба, должно быть продвижение Украины на пути вступления в НАТО и ЕС.

Статья Путина об Украине

Ранее Владимир Путин написал статью об Украине, “историческом единстве” украинцев с россиянами и их “неразрывную связь” с Россией.

12 июля на сайте Кремля опубликовали этот текст статьи на двух языках (русском и украинском).

В статье Путин назвал российско-украинский конфликт большой общей бедой и трагедией. В то же время он вновь не признал вторжение РФ на территорию Украины в 2014 году.

Также Путин охватил тему культуры: он напомнил, что поэт Тарас Шевченко писал на русском, а Николай Гоголь был “настоящим патриотом России”.

Подробнее о статье Владимира Путина об Украине читайте в материале.