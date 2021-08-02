В Верховной Раде Украины зарегистрировали законодательную инициативу, которой предлагают предоставить право свидетелям нарушений правил дорожного движения присылать доказательства в полицию и получать за это деньги.

Законопроект №5798 предоставили на рассмотрение Комитету по вопросам интеграции Украины в ЕС. Если инициативу примут, тогда свидетели нарушений ПДД смогут снять их на свой телефон и отправить в полицию, сообщив о недобросовестности водителей.

Для этого граждане должны использовать специальное мобильное приложение, которое будет идентифицировать пользователя через Дію — это является обязательным требованием для получения денежного вознаграждения за предоставленное фото или видео.

Специальное приложение позволит определить время, дату и местонахождение, в котором произошло нарушение ПДД. Программа будет отправлять видеозапись в зашифрованном формате.

Если недобросовестного водителя привлекут к ответственности и наложат на него штраф, тогда человек, который сообщил о нарушении и направил фото или видео, сможет получить вознаграждение в размере 10% от наложенных санкций.

Для избежания возможных фальсификаций с целью получения денег авторы законодательной инициативы предлагают внести изменения в Уголовный кодекс Украины.

Среди них — криминализация подделки доказательств (фото и видео), ответственность за незаконное давление на свидетелей по делам об административных правонарушениях в целом.

Людям, которые сообщили о нарушении, предлагают предоставлять право на получение бесплатной юридической помощи. Государство будет оплачивать все расходы, связанные с проведением экспертизы о достоверности доказательств.

Стоимость экспертизы фото и исследования звука или видеозаписи: простой сложности — 1 407 грн, средней — 4 688 грн, сложной — 9870 грн.

Люди, которые посчитают материалы дела сфабрикованными, смогут обжаловать и заявить о необходимости соответствующей экспертизы, не оплачивая ее. Однако государство все равно взыщет деньги для ее проведения (с человека, предоставившего фальшивые доказательства, или обжалователя, если материалы окажутся целостными).